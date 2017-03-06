WBC》中華首戰以色列 不會遇上大聯盟百勝投手
第4屆世界棒球經典賽6日晚上在首爾，由A組南韓對以色列之戰揭開序幕，被經典賽官網預測是A組出線黑馬的以色列，此役推出擁有大聯盟124勝的王牌投手馬奎斯掛帥先發，力求打贏具提振士氣作用的首勝。這也意味中華隊7日首戰以色列，不會遇到對方這位大聯盟「百勝投手」，有利奪勝。南韓此役則派左投張元準打頭陣。
據經典賽的投手投球數規定，第1輪(預賽)投手1場比賽最多投球數為65球，第2輪(複賽)為80球，準決賽和決賽為95球。如果投手投滿50球以上，必須強制休息4天，投滿30球以上，則必須休息1天，而連續兩天出賽未滿30球，也須休息1天。
以色列首戰南韓就推出王牌投手馬奎斯先發，教練團的盤算應是讓他主投第1、3戰，6日對南韓之戰的投球數應會控制在50球以內，除非投不滿30球，7日才會對中華隊之戰再度登板，不過，這個機率微乎其微，因此，中華隊對以色列首戰，應不會與這位大聯盟百勝投手交手。
馬奎斯15年大聯盟生涯曾連續6個球季投出10勝以上、累積戰績124勝118敗與4.61自責分率，對南韓之戰前已成竹在胸，他賽前接受訪問時說：「我們有很完整的情蒐，相當了解南韓，已擬好1份作戰計畫。」
南韓總教練金寅植則說：「以色列實力比想像中強，尤其是打線，我們首戰並不容易過關。」雖然中華隊7日不會遇上馬奎斯，但連金寅植都這麼說，中華隊6日更應好好觀察以色列與南韓之戰的兩隊戰力，充分作好迎戰前的準備。
陣中擁有馬奎斯與10多位美職球員的以色列，雖被看好有機會在A組獲得前2晉級複賽，但從台灣運彩開出的單場投注賠率來看，仍看好地主南韓贏得2分以上的機率高。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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