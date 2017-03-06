古坑國中小棒球隊成軍半年　打出縣賽第二名佳績

古坑國中小棒球隊隊員憑著熱愛與苦練，打出縣賽第二名成績。（周麗蘭攝）

古坑國中小學去年8月在沒有任何援助下成立國中棒球隊，今年2月首度參加縣內比賽就獲得第二名佳績，4月將再代表雲林參加全國比賽，對師生都很激勵。

校長陳育琳表示，學校20多年前曾有棒球隊，時代變遷、少子化，使得壘球場荒廢，去年好不容易又重新組隊。

協助古坑國中小棒球隊成軍的有棒球隊後援會長陳根毅等30多位家長、富宇建設公司、環球科技大學。

15名國中一年級棒球隊員每天早上7點晨練，下午3點再繼續練球3小時，晚自習至晚上8點，接著晚訓1至2小時，才完成一整天的練習。

教練陳嘉鴻表示，訓練過程艱辛，學生們雙手即使長繭，也沒喊累過。

從小學3年級開始接觸棒球的林俊賢說，爸爸一開始覺得他撐不到一個禮拜，但是他很愛棒球不想放棄，阿公為了鼓勵他，也會專程從嘉義騎機車到雲林觀賽。

(中時)