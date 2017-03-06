街友餓2天偷飯糰 警憐憫送便當果腹仍要移送

61歲王姓男子，無工作能力又遭兒子棄養，獨自從高雄流浪至台中，因2日未進食，跑至超商竊取小王子麵、飯糰等食物，警方循線查獲，警方見王男餓壞，立即自掏腰包購買便當供其果腹，雖他竊取食物的價值不高，但因竊盜屬公訴罪，警方仍依法將他移送法辦。

東區大智路一超商店長，日前向警方報案稱，有1名男子在30分鐘內2度進入超商，均未購買任何商品，但動作鬼祟、十分可疑，店長將男子攔下，2人因此發生爭執。

市警三分局立德派出所員警到場了解，王姓男子矢口否認犯案，但警方調閱店內監視器，發現王男先是自貨架上竊取1包王子麵，藏在外套內側，未結帳即離去王。

王男自知理虧才坦承犯罪，並主動交付剛竊取得手的一枚飯糰。他表示，因兒子稱有妻小須照顧，無力供養他，而他年歲已高行動不便，已無法工作，約數月前從高雄流浪到台中，已經2天沒有進食，才會想趁店員忙碌無暇兼顧，進入超商竊取王子麵食用，但吃完王子麵還是覺得很餓，才會又去偷御飯糰。

警方見王男已飢腸轆轆、無力行走，趕緊買便當供其果腹，他狼吞虎嚥，5分鐘內就將便當吃完。

警方告誡王男雖竊取的食物價值不高，仍屬竊盜行為，如果生活有困難，台中市各區均有街友福利資源提供食宿、就業輔導等服務可多多利用。

(中時)