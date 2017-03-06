葉俊榮：盼速廢止塑建蔣公銅像注意事項
民主進步黨籍立法委員Kolas Yotaka今天指出，內政部有個法規叫「塑建總統 蔣公銅像注意事項」，詢問內政部長葉俊榮是否願意廢止？葉俊榮坦承是第一次看到，「我希望很快就廢止它」。
立法院內政委員會今天邀請葉俊榮率同所屬列席報告業務概況並備詢。Kolas Yotaka表示，內政部現在還有「塑建總統 蔣公銅像注意事項」，當中規定「銅像之神貌：應充分顯示 蔣公慈祥、雍容之神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀之革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動之神情。」
另外，也明訂「台座高度不得低於2公尺，銅像高度不得低於1.7公尺」、「正面應保留適當面積之場所，以供民眾獻花、瞻仰、致敬。」，希望看銅像的人要仰望蔣公。她詢問葉俊榮，願不願意在任內廢止該條例？
葉俊榮說，這內容真實反映出台灣發展歷程，他舉例，過去台灣也一度曾經有出版法，後來也已廢止，過去發展歷程有滿多反映在政府施政上。
他說，「這個注意事項，坦白講我現在才看到」，是不是還繼續存在？實際上還有沒有做為？內政部會再去了解，希望很快就廢止。1060306
(中央社)
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