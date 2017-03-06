陳德銘：習近平對國台辦工作非常滿意

中國大陸海協會長陳德銘（圖）6日說，中國大陸國家主席習近平與全國政協主席俞正聲都曾親口告訴他，他們對國台辦的工作「非常滿意」。中央社記者邱國強北京攝 106年3月6日

針對外傳中共高層對中國大陸國台辦的工作成效不滿，大陸海協會長陳德銘今天說，大陸國家主席習近平與全國政協主席俞正聲都曾親口告訴他，他們對國台辦的工作「非常滿意」。

陳德銘還針對中共解放軍退將王洪光日前發表的武統台灣言論說，還是以習近平以往的講話、中國大陸國務院總理李克強今年「政府工作報告」裡「非常鮮明的態度」，以及國務院台灣事務辦公室主任張志軍和他「一再地表態」為準。

擁有中國人民政治協商會議全國委員會常務委員身分的大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘，上午參加對媒體開放的大陸全國政協分組會議。中午他在會後接受媒體訪問時，作上述表示。

陳德銘說，中國大陸希望兩岸即使在當前非常嚴峻的形勢下，還是能夠往和平發展道路上走。雖然對台工作是一貫的，「並沒有完全否定武力這一面」，且制定「反分裂法」，但主要作法和努力方向還是往和平發展、和平統一做的。

針對大陸海協會前常務副會長鄭立中被免職一事，陳德銘說，「鄭立中同志」因為「個人的原因得到了一些處分」，被免去海協會常務副會長及全國政協常委等職務。但這些「個人原因」和他在涉台單位的工作「應該沒有關係」，鄭立中「還是我們黨內的同志」。

此外，陳德銘還針對北京與民進黨成員的交往說，習近平曾表示，只要承認「九二共識」的歷史事實，認同其核心意涵，中國大陸都願意與其交往。且中國大陸也希望跟他們來交流工作，但是「不宜以黨派身分」。因為民進黨對台獨問題還沒有非常明確的態度和調整。

他說，他與不少民進黨員交朋友，最近也見到一些「民進黨成分的人」。但「朋友是朋友，原則立場要講清楚的。」1060306

(中央社)