中市將亮點計畫整治7河川加強河川防汛、水質與美化

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台中市將亮點計畫整治7河川，加強河川防汛、水質與美化，打造專屬台中的城市水岸空間。（陳世宗攝）

台中市政府整治柳川成果備受各界肯定，不但創造新興景點，亦帶動第二市場周邊攤商生意成長50%！市府再爭取中央「前瞻基礎建設計畫補助」，推動｢大台中綠水園道亮點計畫」，預計編列87億元針對柳川、綠川、梅川、旱溪、筏子溪、麻園頭溪、潮洋溪等7條重要水域逐一整治；盼以改善水質、防洪、維護生態三要素為主，打造專屬台中的城市水岸空間。

水利局長周廷彰6日在市政會議中，進行「大台中綠水園道亮點計畫」專案報告，說明市府針對流經大台中地區的七條重要水域，柳川、綠川、梅川、旱溪、筏子溪、麻園頭溪、潮洋溪整治計畫與期程。

「以人為本，從水開始！」周廷彰說，水質、防洪、生態為治水三要素，柳川整治成功，點亮舊城區成為台中最熱門打卡景點。市府再接再厲爭取中央支持延伸整治長度；塵封30年的綠川已正式開蓋，還給河川自然呼吸與陽光，汙水截流、旱溪引流及環境營造整治三部曲已陸續啟動，預計明年初正式完工，「把消失的綠川找回來。」

周廷彰說，門戶計畫筏子溪第一期永春東路至烏日高鐵站迎賓廊道工程，日前已開工，預計年底完工；葫蘆墩圳部分，因目前作為停車場使用，部分民眾對於加蓋30年的停車場掀蓋仍有疑慮，市府從105年6月辦理願景培力計畫，讓民眾參與工程設計，共同打造水岸景觀，落實參與式政策。

旱溪將串聯康橋計畫，結合防洪與景觀營造，延續開創親水性的優質水岸環境；梅川將結合國立美術館及大墩文化中心，並於綠園道區域建立梅川自行車旅遊觀光系統；麻園頭溪將結合周邊藝術商業與異國多元特色活動，打造重要國際性觀光之河；潮洋溪則導入日本大阪心齋橋概念，結合逢甲商圈打造市民休閒河段。

周廷彰指出，7條河川都將搭配「台中之心」計畫，將街角拓寬，縮減車道，還地於河，增加帶狀樹穴與複層植栽，盼改善城市景觀，提供行人徒步空間，並導入大型公共藝術設置，打造專屬台中的城市水岸。

(中時)