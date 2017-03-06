高市獅子會反毒來真的 聯合警、教育局捍衛學子陽光未來

，國際獅子會結合高雄市政府警察局、教育局舉辦「獅出有愛、無毒有我--公益健走活動」。（吳江泉翻攝）

為響應政府反毒決心，國際獅子會結合高雄市政府警察局、教育局舉辦「獅出有愛、無毒有我--公益健走活動」在高雄地檢署前熱鬧登場。提供反毒品知識盡心力，中國信託反毒教育基金會、山達基教會高雄機構及台灣無毒世界協會等知名反毒公益團體共襄盛舉。數千民眾共同為反毒健走，場面熱鬧非凡。

市警局派出吸睛觀光騎警隊、三輪警用重機前導，並由桃源區建山國小森巴鼓隊、光榮國小跳鼓陣壓頭陣，在國際獅子會300E2區仁愛獅子會會長江森輝、高雄地檢署檢察長周章欽、教育局長范巽綠、高市警局副局長宋孔慨等人引導下帶領上千名民眾用健走行動，走出健康遠離毒品。

高雄鳳翔國中熱舞表演，文山高中阿卡貝拉、中山工商熱音社、樹德家商反毒熱舞、五福國小扯鈴等精采演出。此外，更有保安警察大隊特勤中隊在現場戰技表演，以及難得一見的保三總隊緝毒犬、紅斑馬巡邏車現身,與民眾親切互動。更生保護會高雄、台南分會擺設各式美食攤位。中國信託反毒基金會反毒微展覽、台灣無毒世界協會的「毒可夢」闖關、山達基教會的山寨花媽等創意宣導攤位，讓民眾有看、有吃又有玩，寓教於樂。

近日來青年、青少年吸食K他命等新興毒品問題引起廣泛探討，若以1％藥物濫用盛行率推估，台灣國高中校園應有將近1萬6800人藥物濫用，影響之大不容小覷。

為了將反毒正確知識向下扎根，獅子會高雄大動員30多個分會聯合響應，事前更協同少年警察隊巡迴高雄市各大校園舉辦多場反毒、防霸凌講座。讓青少年認清毒品新興包裝，拒絕毒品誘惑。

高雄市政府教育局長范巽綠認為，毒品正以千變萬化的形式侵入校園，再一次提醒我們，反毒若成功不僅是挽救一個小朋友，更是挽救一個家庭，一個社區。

主辦單位仁愛獅子會江森輝會長表示，反毒是全民的事，秉持企業社會義務，透過反毒健走全民響應，守護無毒家園，讓爸爸媽媽都能放心，才是獅子會的衷心期望。

(中時)