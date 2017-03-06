韓調查出爐 證實朴槿惠與崔順實受賄

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

韓國獨檢組6日公布閨密門調查結果，認定總統朴槿惠與閨密崔順實合謀從三星集團收受鉅額賄賂。圖為韓國民眾2016年進行首爾燭光遊行，光化門廣場擺出「光化門拘留所」的監牢造型物，裡面關著朴槿惠（右4）和崔順實（左3）等紙像。（圖/中央社）

韓國閨密門獨檢組6日公佈最終調查結果，認定總統朴槿惠與核心涉案人崔順實合謀從三星集團收受賄賂430億韓元（約12億台幣）。

據韓聯社6日報導，獨檢組表示，2015年朴槿惠大力支持三星物產與第一毛織合併，三星以此為代價，向崔順實及其掌控的Mir和K體育財團提供巨額資金。

獨檢組還表示，崔順實曾多次為朴槿惠安排「注射阿姨」等非正式診療，青瓦台醫療系統實則處於「崩潰」狀態。

(中時電子報)