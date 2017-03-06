越南平陽省台中消防聯合訓練市府邀訪水利、經濟、文化單位盼增交流

越南消防人員正在台中與市府消防局進行火災搶救初級班聯合訓練！市府昨日邀請陳清濂等人參訪石岡壩等，希望促進日後雙方更多交流。（陳世宗翻攝）

越南消防人員正在台中與市府消防局進行火災搶救初級班聯合訓練！為使越南成員更了解台中，市府昨日邀請越南平陽省人民委員會副省長陳清濂(Tran Thanh Liem)等人參訪石岡壩、豐原給水廠、范特喜綠光計畫、台中精密園區等單位，希望促進日後雙方更多交流。

「台、越消防人員火災搶救初級班聯合訓練」，昨日在台灣大道市政大樓舉行開訓典禮！越南平陽省人民委員會相當重視此次交流，由副省長陳清濂率隊參加。在正式訓練課程展開前，一行人在市府的安排下，前往參訪石岡壩聽取經濟部水利署中區水資源局代表解說，台灣自來水公司董事長郭俊銘也到場致意。

郭俊銘指出，中央政府積極推動新南向政策，歡迎越南各省到台灣交流，自來水公司會協助完善在地並提升自來水普及率；自來水公司每年檢查超過21萬項次水的檢驗，此數據為全世界之最，而合格率達99.94%，台灣的自來水合格率不僅達到日本與歐洲國家的標準，在自來水的技術處理能力也與國外並駕齊驅。

中區水資源局表示，石岡壩位於大甲溪下游，是座完全由國人自行設計、施工的混擬土重力壩，負責大台中地區的民生用水，供應包括台中市、彰化地區等公共給水、工業用水、農田灌溉用水與台中港船舶用水。921大地震石岡壩的壩體、溢洪道閘門、輸水隧道等受到輕重不等的毀損，影響原有的引水與調蓄功能，後續進行緊急搶修後，迅速恢復台中地區的供水問題，並增設魚道新建工程，創造魚類溯游機會，維持水生生物的豐富與獨特性。

自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞簡介豐原給水廠，座落於豐原區市郊的給水廠，供水區域包括豐原、潭子及部分神岡地區，供水戶數達9萬9,412戶，每日供水量達12萬噸。

淨水場處理流程及設備完善，監控室人員也以人工每2小時觀察確認養魚箱內魚隻外觀及記錄活動情形，結合「原水生物養魚自動監測系統」科學化儀器，確保水源安全，今年水質檢驗樣本數總計8,996件，合格率達100%。

越南平陽省訪問團也走訪西區的范特喜綠光計畫及參訪台中精密園區，了解台中市的觀光文化與產業聚落，市府希望藉此增進雙方了解與經驗交流。

(中時)