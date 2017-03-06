東京國際食品展 台灣團陣容空前

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台灣食品業每年最大規模海外拓銷活動，由國貿局主辦，外貿協會執行的東京國際食品展台灣參展團將登場。8大縣市政府下午將有聯合記者會，桌球王子江宏傑將秀愛心廚藝。

本屆東京國際食品展（FOODEX JAPAN）明天起到10日在日本千葉縣幕張國際展覽館展出，台灣館整合由北到南8大縣市政府、10個公協會及百餘家農產食品業者一同赴日行銷台灣農產食品，為台灣食品海外行銷揭開今年度的序幕。

本屆共有台灣、西班牙、德國、法國、義大利、南韓、泰國等約80國組團參展。台灣館本年度參展面積擴大至1560平方公尺，是第4大參展國，共有129家廠商逾300人共同赴日拓銷，參展廠商與展出面積居歷年來之冠。

台灣館展出內容包含生鮮蔬果、冷凍水產、休閒零食、米穀麵食、冷凍食品、畜產、沖調飲料、健康飲品、茶葉等，豐富多元。

本屆參展陣容空前，台灣館整合嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及首度參加的新北市、台中市及嘉義市等，由北至南8個縣市政府組團參展，擴大行銷優質地方特色農產食品。

台灣各類優質食品業者參展的有好帝一、中祥、得意中華、乖乖、日正、允偉等知名業者，也有許多中南部優質中小企業者參展。這些業者近幾年努力投入資源研發產品口味，提升包裝品牌形象，爭取符合國際認證，積極參與海外拓銷，並創造台灣食品外銷經濟。

外貿協會表示，東京國際食品展是協助業者爭取出口商機的最佳舞台，參展規模為年度最大的重要食品展，本屆129家參展廠商中包含魚之達人及欣得福等35家是首次參展，近3成是新的參展廠商，顯見台灣食品業者對日本市場抱持相當的信心與期待。

展覽期間將辦理台灣水產品技術研討會。台灣漁產豐富多元，石斑魚、鰻魚及台灣鯛等都是台灣主力外銷水產品。這次研討會邀請水產業者介紹台灣鯛與鰻魚產業，現場同時舉辦試吃，提供與會者更豐富的台灣水產品體驗。

台日長期以來農產品貿易暢旺，2016年台灣出口到日本的農產品達7.9億美元，日本出口到台灣的農產品達10.1億美元。

為積極協助台灣食品業者拓展外銷市場目標，今年經濟部國際貿易局委由外貿協會及補助相關食品公協會赴杜拜、香港、南韓、中國大陸及印尼、馬來西亞、越南及泰國等重點「新南向」市場開拓市場，希望協助業者促成更多的貿易商機。1060306

(中央社)