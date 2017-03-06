陸發改委：四個方面支持實體經濟

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中國大陸國家發展和改革委員會副主任張勇今天表示，未來將持續透過完善企業質量升級、簡政放權、發展新興產業、出清過剩產能等，推動實體經濟發展。

根據中國人大網文字直播，張勇上午在大陸全國兩會（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會）新聞中心舉行的新聞發布會上作上述表示。

他說，大陸國家發改委主要從深化改革、優化環境和打造平台等三方面支持實體經濟發展。同時運用一些市場手段，透過基金、公部門與民營企業合作模式（PPP，Public-Private-Partnership）支持企業改造。

張勇說，未來將從四個方面著手促進實體經濟發展，一是完善企業質量升級的計量和體系建設；二是進一步簡政放權，減輕企業負擔；三是著力實施創新驅動，大力發展新興產業，培育新動能；四是明確今年要進一步化解、出清過剩產能。1060306

(中央社)