孫燕姿罕見曬兒！ 4歲「納小子」暴風抽高

孫燕姿婚後把生活重心轉往家庭，享受一家三口的幸福。（圖／本報系資料照片）

孫燕姿罕見曬4歲兒子，分享納小子近照。（圖／取材自孫燕姿微博）

歌壇天后孫燕姿2011年與老公納迪姆步入禮堂，並在隔年生下兒子「納小子」，孫燕姿婚後把生活重心轉往家庭上，低調的她曾難得在微博曬夫妻合照放閃，慶祝結婚結婚5週年，而近日孫燕姿更是罕見曬4歲兒子，分享納小子近照。

孫燕姿對兒子事事親力親為，曾談到「納小子」活潑好動，讓身形纖瘦的孫燕姿照顧得辛苦卻樂此不疲，不過她則笑說「這是每個母親必經過程」。孫燕姿昨（5日）曬檳城度假照時，罕見曬4歲兒近照，只見納小子背對鏡頭，雖然沒有露臉，但仍可看出納小子已經變成高瘦男孩，而在孫燕姿自拍照中，納小子也調皮伸手搞怪，母子互動相當溫馨。

(中時電子報)