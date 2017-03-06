談武統 陳德銘：主要手段方向還是和統
中共解放軍退役將領日前表示，2020年武統台灣，大陸海協會長陳德銘6日受訪表示，還是要以中共中央領導人習近平、李克強等人，以及國台辦主任張志軍及他的表態為準，還是希望在當前情勢嚴峻下，能夠往和平發展道路上走。
陳德銘表示，沒有聽過現役軍官這麼說過(武統言論)，但也看過台灣媒體報導，他強調還是以習近平、李克強、張志軍及他的表態為準，「我們是希望即使當前情勢非常嚴峻下，還是能夠往和平發展道路上走」。
陳德銘表示，希望台灣當局審時度勢，有些個別非常極獨的人不能一直執迷不悟，要看到情勢，大陸對台政策一貫，沒有完全否定武力這面，有反分裂法，但主要的手段和方向，是往和平統一做的。
他認為，李克強總理5日的報告也有「三個維護」的表述，這就是中共政府正確的對台態度。
2017年大陸政府工作報告，對於涉台部分提及了「一個堅持、三個維護」，即堅持一個中國，維護九二共識、國家主權、兩岸和平發展。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。