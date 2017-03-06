談武統 陳德銘：主要手段方向還是和統

大陸海協會長陳德銘6日表示，大陸主要手段方向還是和平統一。(陳君碩攝)

中共解放軍退役將領日前表示，2020年武統台灣，大陸海協會長陳德銘6日受訪表示，還是要以中共中央領導人習近平、李克強等人，以及國台辦主任張志軍及他的表態為準，還是希望在當前情勢嚴峻下，能夠往和平發展道路上走。

陳德銘表示，沒有聽過現役軍官這麼說過(武統言論)，但也看過台灣媒體報導，他強調還是以習近平、李克強、張志軍及他的表態為準，「我們是希望即使當前情勢非常嚴峻下，還是能夠往和平發展道路上走」。

陳德銘表示，希望台灣當局審時度勢，有些個別非常極獨的人不能一直執迷不悟，要看到情勢，大陸對台政策一貫，沒有完全否定武力這面，有反分裂法，但主要的手段和方向，是往和平統一做的。

他認為，李克強總理5日的報告也有「三個維護」的表述，這就是中共政府正確的對台態度。

2017年大陸政府工作報告，對於涉台部分提及了「一個堅持、三個維護」，即堅持一個中國，維護九二共識、國家主權、兩岸和平發展。

(旺報)