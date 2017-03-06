中市五權路平專案 3／10起夜間施工

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台中市五權路平專案，將於3／10日起夜間施工！（建設局提供）

台中市西區交通樞紐的核心五權路，沿線有台灣美術館、綠園道等多處休憩景點，並連接多條市區南北往來的主要幹道。因路面長年經車流碾壓老化損壞，建設局啟動五權路路平專案；三民路至五權西路段將於3/10日晚間8時至11日上午8時進行路面刨鋪工程，採「半半方式」施工，以降低交通影響。

建設局表示，五權路路面龜裂沉陷，快車道出現多處裂縫及車轍現象，慢車道則有老舊管線汰換回填後造成的不平整面。該局啟動五權路路平專案，進行五權路(篤行路~三民路)全路幅改善，總長約2,320公尺。自去年11月14日開工至今，即將於今年4月底完工，第一階段孔蓋下地及路基改善作業已完成，第二階段騎樓與人行道空間無縫銜接及無障礙斜坡道施工也將於3月底完成。

建設局指出，第三階段全路段道路刨封工程，其中三民路至五權西路段已於3月3、4日夜間進行，接下來將於3月10日夜間8點至11日上午8點進場施作，若遇天候不佳等因素影響，將往後順延維持施工品質；而五權西路至篤行路段則預計於4月底進場施作路面刨鋪。

建設局提醒民眾於施工期間提早改道行駛，降低車流壅塞及回堵；預計工程於4月底完工後，可望大幅提升用路品質，提供市民安心的用路環境。

建設局長黃玉霖說，五權路為路平專案中的年度示範道路，相信完工後可更進一步營造市區友善無障礙通行空間，後續將進行台灣大道優化公車道改善路平工程，並持續朝路平4年500公里的目標邁進。

(中時)