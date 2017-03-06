倪姓男子等人騎機車上山遭制止。（葉書宏翻攝）

欲夜遊中和烘爐地遭制止 男竟持刀猛刺管理員

18歲倪姓男子與友人共騎3部機車，5日晚間10時許要前往新北市中和烘爐地夜遊，在半山腰時遭到烘爐地許姓保全人員制止，禁止機車上山，雙方因此發生爭吵。

倪嫌一怒之下持預藏的折疊刀往保全人員小腿猛刺3刀，所幸保全人員送醫後無礙，警方循線約談倪嫌等人到案說明，倪嫌向警方供稱，因對方態度差才會動手。目前仍在派出所偵辦中。

(中時)