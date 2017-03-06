小模棄屍案 蛇蠍閨蜜不在場證明可能遭釋放

恐怖情侶檔程宇和梁思惠設局性侵劫殺女模，可惡行徑讓所有人都怒了(圖/翻攝自臉書)

檢警偵辦22歲陳姓小模遭勒斃棄屍，南港警分局偵查隊隊長顏光燦今天中午匆忙進入地檢署，離開時表示梁女始終否認犯案，又有不在場證明，監視器畫面不清楚，無法證明她在現場，若是梁女沒有涉案羈押原因消失，將由檢察官裁定釋放梁女。

3月1日，程、梁二人在台中遭逮補，警方調閱監視器畫面，發現案發地旁的超商內的監視器畫面，出現黑色毛帽女子，原本是死者陳姓小模，後來進入案發大樓搭電梯上樓，但現在證明，該名黑色毛帽的女子是大樓住戶，警方已經進行訪談。

另外，程男旁邊「疑似」梁女的畫面，經她本人否認，但畫面模糊，檢方始終找不到其他畫面佐證，加上梁女的母親作證，指出女兒在家吃午餐，直到下午1點才離家，而案發時間推算約12點多，檢警才趕緊去調閱梁女位於成福路住家路口畫面，目前還在調查中。

顏光燦中午12點50分與檢察官討論，離去時證實，若檢察官認為梁女羈押理由消滅，將依據《刑事訴訟法》第107條釋放梁女。

(中時)