貿協與八大縣市首長組歷來最大團參加東京食品展 搶攻日本超級星期五商機

貿協董事長黃志芳指出，日本是我國第二大食品出口國，雙方食品貿易量龐大。(圖/張佩芬)

八大縣市首長參與我國東京食品參展團大合照。圖：張佩芬

桌球王子江宏傑示範做愛的沙拉，透露他做的菜妻子福原愛都愛吃。圖：張佩芬

亞洲最大的「東京國際食品展」，明(7)日即將在東京登場，外貿協會董事長黃志芳將與高雄市長陳菊、台中市長林佳龍、嘉義市長涂醒哲和嘉義縣長張花冠等8大縣市首長組成歷來最大參展團，今日在東京曼哈頓酒店舉辦展前國際記者會，宣示搶攻日本超級星期五商機，並請日本女婿桌球王子江宏傑代言。

我駐日代表謝長廷指出，日本上月底剛通過超級星期五方案，因為週五提早下班，每月增加2.5天假期，刺激消費，根據日本交通公社(JTB)調查，多出的假期，日本人最想去的是台灣，而去台灣第一個理由是東西好吃，此時來參展是最佳時機。

農委會主委林聰賢指出，去年日本增加我柑橘與蜜棗進口，日本學校也採用日本香蕉當營養午餐，將可擴大我農產品輸日。

黃志芳於致詞時，特別感謝各縣市政府對東京食品展團的支持，指出去年台灣銷日本農產品達7.9億美元，日本輸台10.1億美元，日本是我國第二大食品出口國。

他指出，農業為國之根本，農產食品是各地方縣市政府積極扶植的產業，精緻優良的農特產品，代表了臺灣優秀的農業生產和加工技術，我們期待東京國際食品展臺灣館將成為臺日兩國食品貿易重要的商務平台，並成為臺灣地方特色農產食品最佳的展示舞台。

東京國際食品展規模名列全球第3大，僅次於科隆國際食品展與巴黎國際食品展，將於3月7日至10日於幕張國際展覽館舉行，共使用10個展覽館，今年預計有3,211參展廠商參展，使用3,881個攤位，4天展期可望吸引約7,7萬名專業食品採購經銷商及進口商入場參觀。

本（42）屆臺灣館整合雲林縣、高雄市、屏東縣、臺中市、新北市、臺南市、嘉義縣及嘉義市等8個縣市政府，及糖果餅乾、冷凍水產及罐頭、蜜餞及製茶等10個公協會及各類特色食品業者，包括好帝一、中祥、得意中華、乖乖、日正、金門酒廠等129家知名業者參展，不含公共形象區共計117個攤位，總展出面積達1,560平方公尺。

今年展出有西班牙、德國、法國、義大利、 南韓、泰國等83個國家組團參展，我國為第4大參展國，台灣館首度由臺灣八縣市首長結合農委會參展，大動作促銷臺灣優良農產品。

展前國際記者會邀請臺灣桌球王子江宏傑登台代言，介紹他與日本桌球國手福原愛最愛的台灣蔬果，現場示範他拿手的「宏傑愛情沙拉」，採用台灣八縣市食材，並分享台日桌球國手鴛鴦情侶婚後生活小秘密，透露平常多數是福原愛在做菜。

(工商)