偏鄉犬貓絕育、登記、疫苗注射三合一 3／11新社舉辦

我要評比

台中市動物保護防疫處為減少流浪犬貓數量，持續達到源頭管理的目標，今年持續辦理偏鄉犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，首場次於3月11日至新社區舉辦，採預約制，活動免費，歡迎設籍台中、飼養地點也在台中且年滿20歲的民眾踴躍報名。

動保處表示，今年偏鄉三合一活動將遍佈新社、梧棲、東勢、和平、太平等狂犬病高風險及獸醫醫療缺乏區域，首場次排定3月11日於新社區中興嶺停車場舉辦，其他場次則依各區報名狀況陸續安排。

動保處指出，活動採預約制，預約時請留相關資料，動保處將於活動前1至5日個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知相關注意事項及時間地點，活動當天並請攜帶身分證正反面影本前往現場完成報到手續；另寵物注射的狂犬病疫苗若於1年有效期限內，則請再攜帶注射證明書。

絕育方面，考量手術及麻醉風險，不提供純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等；另犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。

報名可上台灣之心愛護動物協會網站，或撥打04-26261478報名；或撥台灣動物保護協進會0970-831318、台中市動物保護防疫處04-23869420分機106鄒小姐報名。

(中時)