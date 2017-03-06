9旬婦迷途新北環快 熱心警助返家

熱心警協助9旬林姓婦人返家。（葉書宏翻攝）

熱心警協助9旬林姓婦人返家。（葉書宏翻攝）

9旬林姓婦人日前獨自走在新北市永和區新北環快路旁的花圃，永和警分局新生派出所警員陳瑞泰、許駿揚獲報前往協助，由於現場車流量大，警方擔心意外發生，先行將她帶回派出所休息。

警方在派出所內耐心詢問老婦人年籍資料，但她疑似患有輕微重聽，所幸還記得自己的名字，警方透過名字，再利用警政系統查詢，順利和家屬取得聯繫，協助林婦回家，家屬對2名員警的熱心感激不已。

(中時)