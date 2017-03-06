男子嗆聲「要乎你死」 代價賠8萬緩刑3年
32歲蘇姓男子，因友人孩子發生車禍，陪其到太平區公所調解，竟公親變事主，脾氣暴躁的以三字經辱罵另一方陳姓男子，協調結束後又嗆對方：「我要乎你死」；蘇男怒氣難消，之後又在臉書留言：「你再喔，我一刀捅死你」（台語）。陳男憤而提告，蘇男除賠償8萬元外，台中地院判拘役70天、予以緩刑3年。
判決書指出，蘇男因王姓友人的女兒與陳姓男子的小孩發生車禍，2014年11月11日雙方家長都到太平區公所進行調解，蘇男陪同王男一起出席，雙方各持己見不歡而散，離開調解室後，蘇男竟對陳男出言辱罵三字經、五字經。
下樓後，蘇男又看到陳男等人，越看越不順眼，持不明尖銳物對陳男說：「我要乎你死！」其他陪同的友人出面制止，才化解一場可能發生的械鬥。但蘇男仍忿忿不平，又在臉書上對陳男恫嚇：「你再喔，我一刀捅死你」等文字。
台中地院開庭時，蘇男道歉以8萬元和解，陳男撤回公然侮辱告訴，但恐嚇罪部分判拘役70天、緩刑3年。
(中時)
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