護眼、助骨骼發育 你不知道的玉米營養！

玉米是三大作物之一，在許多國家被拿來當作主食屬於澱粉類，且含有蛋白質、膳食纖維、類胡蘿蔔素，以及維他命A、B、E、鎂、鐵、磷等維生素與礦物質。圖片來源：健康365

你愛吃玉米嗎？香甜的玉米是大眾普遍喜歡的食材，尤其深受小朋友喜歡；天冷時吃火鍋，玉米也是必備食材，玉米除了好吃之外，還帶給身體哪些營養呢？

玉米是三大作物之一，在許多國家被拿來當作主食屬於澱粉類，且含有蛋白質、膳食纖維、類胡蘿蔔素，以及維他命A、B、E、鎂、鐵、磷等維生素與礦物質，而其中有一個特別的成分是玉米黃素與葉黃素，也是玉米外表呈金黃色的原因，這兩種成分有助預防眼睛疾病，可避免眼睛受到紫外線傷害，這是大部分人較不知道的功效。

另外常見的玉米品種還有白玉米，白玉米的醣類、脂肪與蛋白質比玉米低，熱量也較低，較適合減重的人食用，但白玉米就沒有顧眼睛的玉米黃素與葉黃素了；一般來說黃玉米澱粉含量高，1／3根玉米大約是一碗飯的熱量，吃多容易發胖，應留意食用量。

營養師說明，玉米除了可保健眼睛之外，對於神經修護與骨骼健康都有幫助，也含有抗氧化劑，可增強身體免疫力，非常適合正值發育時期的孩童食用，建議玉米再搭配深色蔬菜與胡蘿蔔，就是一道營養豐富有兼具美感的健康料理。

(中時電子報)