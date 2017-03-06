護眼、助骨骼發育 你不知道的玉米營養！
你愛吃玉米嗎？香甜的玉米是大眾普遍喜歡的食材，尤其深受小朋友喜歡；天冷時吃火鍋，玉米也是必備食材，玉米除了好吃之外，還帶給身體哪些營養呢？
玉米是三大作物之一，在許多國家被拿來當作主食屬於澱粉類，且含有蛋白質、膳食纖維、類胡蘿蔔素，以及維他命A、B、E、鎂、鐵、磷等維生素與礦物質，而其中有一個特別的成分是玉米黃素與葉黃素，也是玉米外表呈金黃色的原因，這兩種成分有助預防眼睛疾病，可避免眼睛受到紫外線傷害，這是大部分人較不知道的功效。
另外常見的玉米品種還有白玉米，白玉米的醣類、脂肪與蛋白質比玉米低，熱量也較低，較適合減重的人食用，但白玉米就沒有顧眼睛的玉米黃素與葉黃素了；一般來說黃玉米澱粉含量高，1／3根玉米大約是一碗飯的熱量，吃多容易發胖，應留意食用量。
營養師說明，玉米除了可保健眼睛之外，對於神經修護與骨骼健康都有幫助，也含有抗氧化劑，可增強身體免疫力，非常適合正值發育時期的孩童食用，建議玉米再搭配深色蔬菜與胡蘿蔔，就是一道營養豐富有兼具美感的健康料理。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。