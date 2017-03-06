越女律師稱金正男有病 非VX致命 要求二度驗屍
涉嫌毒殺北韓最高領導人長兄金正男的越南女性段氏香（Doan Thi Huong）透過律師，指馬來西亞相關調查有嚴重的漏洞，應該要進行二度驗屍。
據美聯社6日報導，段氏香的的辯護律師史凡（Selvam Shanmugam，音譯）接受越南國營網路報Zing的專訪時表示，死亡的北韓男子本來就有健康問題。
金正男2月13日在吉隆坡機場遭毒殺，而涉嫌的段氏香與印尼籍的西蒂‧艾莎（Siti Aishah）被控謀殺。馬來西亞當局稱，她們是用「VX神經毒劑」（VX nerve agent）發動攻擊。
(中時電子報)
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