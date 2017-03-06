板橋生活講座開講 內容廣泛知性

我要評比

「板橋生活講座」又再開講，上半年度將於3月至7月周三晚間7點共舉辦10場，地點在板橋區公所6樓禮堂（板橋區府中路30號）。講座內容包括兩性、健康、理財、藝文、音樂與法律等議題。

3月8日首場將由東吳大學心理系林蕙瑛副教授演講「熟齡更親密，婚姻經營好容易」，透過不同案例探討日常生活溝通與親密溝通，重塑夫妻身與心之間的親密關係。 4月12日則請到新北市副市長侯友宜演講「刑案人生Part 2」，分享偵辦重大刑案的過程及心路歷程。

板橋區公所表示，活動免費入場，現場並有圖書禮劵抽獎，詳情可查詢板橋區公所全球資訊網http://www.banqiao.ntpc.gov.tw或電洽（02）29686911轉501。

(中時)