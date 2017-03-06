韓特檢組最終調查：朴槿惠合謀受賄
南韓特檢組公布有關總統朴槿惠親信門最終調查結果，認定總統朴槿惠與「親信干政」核心涉案人崔順實，合謀從三星集團收受賄賂430億韓元（約合新台幣12.4億元）。
南韓特檢組還表示，崔順實曾多次為朴槿惠安排「注射阿姨」等非正式診療，青瓦台醫療系統實則處於「崩潰」狀態。
特別檢察官朴英洙表示，朴槿惠和崔順實共謀，從三星集團收取430億韓元的賄賂。2015年朴槿惠指示三星物產和第一毛織合併，以支持李在鎔順利當選三星電子副會長，作為回報三星集團向崔順實及米勒財團、K sports財團及南韓冬季運動會英才中心行賄430億韓元。崔順實的財產包括本人的228億韓元在內，共計2700億韓元。
朴英洙表示，確定朴槿惠總統涉嫌行賄和製作文化界黑名單，並確定朴槿惠參與祕密診療。朴槿惠在崔順實的介紹下，接受過幾位非法醫療機構人員的微整型手術。這顯示國家元首健康管理的青瓦台醫療機構處於崩潰狀態。
(旺報)
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