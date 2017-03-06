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卓球王子江宏傑親手製作來自台灣八縣市的農作物食材製成沙拉，他透露說，太太福原愛很喜歡吃他做的沙拉。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左四）在日本「東京國際食品展」宣傳記者會表示，「台灣共有8縣市宛如組成國家隊，代表台中打國際盃！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍歡迎大家明年來台中市參加世界花卉博覽會！（盧金足攝）

身穿圍裙做菜 江宏傑：福原愛最愛吃我做的沙拉

台中市長林佳龍今天（6日）與12家糕餅甜點等食品業者及農會、合作社、產銷班，共同組團到日本東京，參加全球三大專業食品展之一的「東京國際食品展」，今天（6日）與新北市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣共8縣市首長聯袂站台，共同行銷台灣特色物產和食品，協助國內業者拓展外銷市場。

這場宣傳記者會由台灣桌球國手江宏傑擔任代言，身穿圍裙將八個縣市的農產品作成一道美味沙拉，他還表示，同為桌球好手的太太福原愛最喜歡吃他做的沙拉。

林佳龍表示，台中市是第一次參加「東京國際食品展」，台中市近百種農特產品製作的「茶與餅」，還有農產品加工糕餅，帶來日本與大家分享。

「歡迎大家明年來台中市參加世界花卉博覽會！」林佳龍說，台中市除了是文心蘭和百合的花都生產重鎮，也是現在名聞日本的「珍珠奶茶的故鄉」，春水堂以文創商品行銷，目前已有在日本開設七家，店家一天可以賣上千杯珍珠奶茶。

參加「東京國際食品展」是市府首次參展，結合農業與經濟發展兩種產業領域，有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者，以及農會、合作社、產銷班等12家，讓台中優質農特產品及糕餅產業在日本打響名號。

「台灣共有8縣市宛如組成國家隊，代表台中打國際盃！」林佳龍強調，台日因地理及氣候因素，物產互補性高，日本也是台灣第2大農產及食品出口國。

駐日代表謝長廷說，縣市長來訪的時機選的最好，上周五日本宣布周五提早下班，超級星期五是企業爭取商機，調查日本人最愛去玩的地方第一名就是台灣，第一理由是東西好吃，台灣對日本展現旅遊魅力。

由行政院農業委員會及參展8縣市共同召開，除林佳龍外，駐日代表謝長廷、農委會主委林聰賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、高雄陳菊市長、屏東潘孟安縣長、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、新北市副市長葉惠青、雲林縣丁彥哲副縣長及台南市副市長張政源等人與會，到台灣桌球王子江宏傑擔任活動代言人，一起行銷台灣優質食品。

(中時)