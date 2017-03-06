大潭電廠環差翻案 環署：未承受壓力

環保署長李應元（圖）6日在立法院針對台電大潭電廠環差案翻案通過表示，環保署未承受任何壓力，也未找環委關說，環評都是公正、透明，嚴格把關對環境的衝擊，絕對沒有政治力介入。中央社記者吳翊寧攝 106年3月6日

環保署長李應元今天針對台電大潭電廠環差案翻案通過表示，環保署未承受任何壓力，也未找環委關說，環評都是公正、透明，嚴格把關對環境的衝擊，絕對沒有政治力介入。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請李應元針對「大潭電廠環評急轉彎，能源安全與環境保護如何兼得及今年夏季限電危機因應」列席報告，並備質詢。

針對原本建議重做環評的台電大潭電廠環差案，卻在兩週內翻盤成功通過環評大會審查。2014年通過的環評是需要3到8部燃氣複循環機組，氮氧化物(NOx)排放濃度為8ppm，現在環評是2部燃氣單循環機組，排放濃度卻為25 ppm。

對此，國民黨立委許淑華、陳宜民、蔣萬安及吳志揚等人，都痛批環評大放水，環保署髮夾彎，無法堅守保護環境的立場。

許淑華指出，為了不讓總統蔡英文不缺電的政見跳票，環保署到底承受多少來自行政院或總統府的壓力，降低環保署應有的標準而讓步護航，犧牲國人的環境品質，很多人都無法接受。

李應元表示，環保署沒有承受任何壓力，也沒有打電話給環委關說，環評都是公正、透明，嚴格把關對環境的衝擊，絕對沒有政治力介入，因此案空污排放量還在標準內，且台電允諾將現有的機組加裝SCR防污設備減量，環委是經考量才通過。

環保署副署長詹順貴說，當天在會議中沒有任何的引導，都是充分開放的討論，最後也是用投票的方式來處理，其中只有一位環委中途離席，理由不得而知。環保署完全沒有任何的讓步，「該捍衛的，都會捍衛」。1060306

(中央社)