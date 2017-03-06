報告：印度網路用戶6月將達4.65億

根據一份最新調查報告顯示，隨著智慧型手機的普及，印度城市網路滲透率已接近60%，網路人口預計在今年6月達到4.5億至4.65億。

巿場研究公司IMRB International與印度網際網路暨行動通訊協會（Internet and Mobile Association of India）發表的報告，提出上述數據。

這份報告說，印度城市居住的4.44億人口中，已有2.69億人（約占城市人口的60%）使用網路。根據官方2011年人口普查，印度的農村有人口9.06億，僅1.63億人使用網路，占農村人口的17%，因此還有約7.5億人有待開發成為網路用戶。

報告預測，印度的網路用戶預計在今年6月就可達4.5億到4.65億人，比2016年12月的4.32億人要成長4%到8%。

這份報告指出，印度目前整體的網路滲透率達31%，許多網路用戶使用的是智慧行動裝置。

調查顯示，有77%的印度城市網路用戶和92%的農村網路用戶主要使用智慧行動裝置上網，主要是因為智慧型手機的實用性及經濟可以負擔。

報告說，不同的行動設備製造商致力於提供低廉的智慧型手機和平板電腦給用戶上網，且愈來愈多企業進入這一市場，並導致智慧行動裝置的售價和功能更加競爭激烈。

此外，報告指出，行動服務供應商的削價競爭，也促使手機成為連結上網路的首選設備。

印度信實資訊通信公司（Reliance Jio Infocomm Limited, RJIL）為擴大吸收4G用戶，去年推出免費無線上網，並延長至今年3月，讓印度各大電信公司降價競爭。

調查也發現，印度的城市和農村網路用戶上網目的不同。城市網路用戶多使用電子郵件、社群網路和線上購物等；而農村網路用戶則把網路影片、聲音內容當作娛樂消遣。

香港市調公司Counterpoint Research今年1月才發表報告說，印度截至去年12月的智慧型手機用戶已超過3億；到去年12月底，印度智慧型手機用戶成長18%，遠高於全球的3%。因此印度市場已成台灣、韓國、中國大陸和美國蘋果等公司角逐的重要市場。1060306

(中央社)