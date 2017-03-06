泰國根據新憲法何時舉行大選，備受矚目。新憲法去年8月經公投通過，相關實施章程也必須通過，再送交國王簽署，泰國憲法起草委員會主席透露，泰國最快明年9月舉行大選。

泰國在2014年5月發生政變，軍政府執政至今快屆滿3年，泰國總理帕拉育過去對還政於民的確切時間一直未鬆口，他只表示，會依照原先的藍圖規畫逐步施政，在他執政兩年多時，於2016年8月舉行新憲法公投，並獲得民意支持通過，不料去年10月13日國王蒲美蓬駕崩，新憲法必須由國王簽署後才能生效。

泰國新任國王拉瑪十世瓦吉拉隆功在去年12月1日登基，隨後對新憲法的王室章節提出修正意見，在完成後已於今年2月18日送交國王，由國王在3個月內簽署生效。

根據曼谷郵報報導，憲法起草委員會成員之一的堤替潘（Thitipan Chuaboonchai）日前在泰國南部一場公開會議中提到，由於需要時間修訂憲法中的4個法令條文，以利舉行全國大選，再經國家立法議會通過，然後再送交國王簽署，因此預期最快明年9月至10月舉行全國大選。1060306

(中央社)