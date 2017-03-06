司改第二組 建立裁判之憲法審查制度
司法改革國是會議第二分組第二次會議今舉行；該組召集人林子儀說，今天出席的委員一致同意通過，要「建立裁判之憲法審查制度」。
司法改革國是會議五個分組的首場會議全結束，今起進入第二輪會議，進行實質討論；第二分組第二次會議，上午在司法院舉行，委員們將討論「建立裁判之憲法審查制度」等議題。
林子儀會後舉行記者會時指出，今天的會議，委員們同意建立發言人制度，並推舉他為發言人，更多時間，大家在討論「建立裁判之憲法審查制度」議題。
林子儀說，對於該制度的利弊得失、可能產生的問題，委員們反覆交換意見，今天共有19位委員出席，扣除他自己之外，其他18位委員表決，一致同意要「建立裁判之憲法審查制度」。
林子儀表示，雖然大家同意要「建立裁判之憲法審查制度」，但這仍需要有相關配套措施，委員們希望司法院研擬出相關配套措施，包括申請資格、程序等，並在下次會議提出，讓大家進行討論。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。