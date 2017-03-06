司改第二組 建立裁判之憲法審查制度

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司法改革國是會議第二分組第二次會議6日舉行；該組召集人林子儀（圖）說，今天出席的委員一致同意通過，要「建立裁判之憲法審查制度」。中央社記者王揚宇攝 106年3月6日

司法改革國是會議第二分組第二次會議今舉行；該組召集人林子儀說，今天出席的委員一致同意通過，要「建立裁判之憲法審查制度」。

司法改革國是會議五個分組的首場會議全結束，今起進入第二輪會議，進行實質討論；第二分組第二次會議，上午在司法院舉行，委員們將討論「建立裁判之憲法審查制度」等議題。

林子儀會後舉行記者會時指出，今天的會議，委員們同意建立發言人制度，並推舉他為發言人，更多時間，大家在討論「建立裁判之憲法審查制度」議題。

林子儀說，對於該制度的利弊得失、可能產生的問題，委員們反覆交換意見，今天共有19位委員出席，扣除他自己之外，其他18位委員表決，一致同意要「建立裁判之憲法審查制度」。

林子儀表示，雖然大家同意要「建立裁判之憲法審查制度」，但這仍需要有相關配套措施，委員們希望司法院研擬出相關配套措施，包括申請資格、程序等，並在下次會議提出，讓大家進行討論。1060306

(中央社)