台灣旅美3舞者首度合演 表現深獲肯定
台灣旅美3舞者陳乃霓、林坤暘、簡珮如今天首度在美聯合演出，透過「兩極」、「五行之土」、「家/南九街」及「狂喜再現」等不同風格舞曲，展現中西合璧肢體語彙與藝術綻放。
駐紐約台北經文處長徐儷文對這3位來自台灣的舞者的精湛演出及編舞才華讚不絕口，強調藝術無國界，充分見證他們多年在美努力成果。文化部駐紐約台北文化中心主任游淑靜等也到場觀看。
這項由法拉盛文藝中心舉辦的「逆流系列之4」演出，吸引許多藝術與舞蹈界愛好者參與。藝術家蔣念居主持演後座談，3位舞蹈家分享各自經歷以及深受美國藝術氛圍啟發。他們發現西方舞蹈愈來愈受到東方的影響，而太極吸吐氣對釋放舞曲有很大的關聯。
今天的表演分別有陳乃霓舞蹈團的「兩極」（Richter）及「五行之土」（Way of Five–Earth），林坤陽舞團的「家/南九街」精選片段（Excerpts fromHOME/ S. 9th St.），以及瑪莎葛蘭姆舞團（Martha Graham）的「狂喜再現」（Ekstasis）。
法拉盛文藝中心行政暨藝術總監柯達黛（Ellen Kodadek）讚許3人今天的演出組合，充分展現他們在美國現代舞蹈界的地位。
曾是雲門舞者的編舞家陳乃霓，曾獲美國家藝術基金會16個獎項，擅長將中華文化精髓融入世界各地的傳統肢體語彙，創作令人激賞的現代舞曲。
知名舞者簡珮如更是詮釋美國當代舞團瑪莎葛蘭姆舞曲與肢體藝術的不二人選。來自費城的林坤暘，舞風橫跨東西方、有形與無形、創新與傳統、單一與集體的疆界之間，將舞蹈形塑為「形、精、神」媒介。1060306
(中央社)
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