中市府轉播球賽 號召球迷替台灣隊加油

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2017年世界棒球經典賽即日起至22日在南韓首爾展開。台中市政府將在台灣大道市政大樓府前廣場，透過超大螢幕同步轉播台灣隊所屬A組首輪的3場比賽，讓球迷不用出國也能為台灣隊加油。

台中市新聞局表示，世界棒球經典賽邁入第四屆，A組首輪6日在南韓首爾高尺天空巨蛋球場開打，台灣隊首日無賽事，將於7日開始一連3天陸續出戰以色列、荷蘭、南韓。

新聞局指出，擔任台中市棒球委員會主委的張廖萬堅立委日前向市長林佳龍建議，希望球迷能有集體看球及幫台灣隊加油的機會，市府將透過台灣大道市政大樓府前廣場超大螢幕，同步轉播台灣隊首輪3場比賽。

新聞局提醒，請儘量利用大眾運輸工具前往，可搭乘優化公車於「市政府站」下車，也可騎iBike至市府鄰近周邊自行車位停放。輕輕鬆鬆就可享受和大夥搖旗吶喊的熱鬧看球氣氛。

台灣隊出賽時間（台灣時間）：7日上午11時「以色列vs.台灣」、8日下午5時30分「台灣vs.荷蘭」、9日下午5時30分「南韓vs.台灣」。1060306

(中央社)