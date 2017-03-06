賈斯汀獲電台音樂獎年度歌曲 提倡包容
美國歌手賈斯汀的「擋不住的感覺」雖與奧斯卡無緣，但他今天仍在iHeartRadio音樂獎抱走年度歌曲獎，並將此曲獻給感到「與眾不同」的孩子。
美聯社與E!News報導，賈斯汀（Justin Timberlake）在加州印格塢（Inglewood）大論壇球場（The Forum）獲獎時說：「我寫這首歌，因為我希望它是一首關於包容與團結的歌，我現在也要藉此機會向年輕人喊話，因為你們許多人都看著我。」
「不論你是黑人、棕色人種，或者你是男同性戀、女同性戀、跨性別者，又或者你只是個來自田納西州、愛唱歌的柔弱男孩，任何人不友善地對待你，是因為他們擔心，或其他人教他們去擔心你有多麼重要。」
賈斯汀說：「因為與眾不同意味著，世界因你而改變。」
賈斯汀從好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）手中接下今晚第1個獎項－年度歌曲獎。動畫片「魔髮精靈」（Trolls）主題曲「擋不住的感覺」（Can't Stop the Feeling）為去年最熱門歌曲，也入圍上月奧斯卡金像獎的最佳原創歌曲。
除了賈斯汀外，火星人布魯諾（Bruno Mars）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、創作歌手孟迪斯（Shawn Mendes）、酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬丁（Chris Martin）與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）等A咖歌星也現身頒獎晚會。（譯者：中央社周莉芳）1060306
(中央社)
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