早起有助提升專注力！連成功人士都要學的習慣

在幾年前，時間管理作家Laura Vanderkam針對一名忙碌的律師記錄了她的日程表，經過規劃後實驗對象第一次體會到了早起能轉變一個人。圖片來源：健康365

在每個人心中也許都有個遠大的志向：想創業、想寫一本書。但因為你的工作時間長，或者因家庭責任而消耗你的時間，所以當你花了所有精力，及時間去完成這些必須做的事情，而後你已經沒有任何心思，及力氣去做你想做的事，除了打開電視。

然而為什麼有些人即使忙碌，卻還能夠騰出時間呢？他們的秘密是什麼？首先要知道的是，他們都很早起，他們利用工作前的時間做些別的事情，不僅僅是工作前的事前準備。在早晨中，他們將時間花在想做的事情上，而這件事通常和一般人一樣在早餐時間結束前完成。

放棄休息的時間大多數人都不太能接受，而在早晨裡做自己想做的事情，是集中注意力的最佳時間，試著將手邊的行程表調整一下，成為一個早起的人沒有想像得這麼糟。

在幾年前，時間管理作家Laura Vanderkam針對一名忙碌的律師記錄了她的日程表，經過規劃後實驗對象第一次體會到了早起能轉變一個人。當時，實驗對象希望能夠花更多的時間陪伴女兒，但她卻時常因為工作忙碌而無法抽出時間。這種情況使她的心情非常低落，而Vanderkam檢視了她的行程表後，發現她和女兒都相當早起，在這其中過了多少的時間沒有人會在意，兩人始終都只注意自己的事情，鮮少聊天。經過仔細討論後，律師決定比女兒更早起床，將自己的事前工作準備好，和女兒一起共進早餐、閱讀故事書，多花點時間陪伴女兒。實驗的結果她認為這些時間質量是值得付出的，儘管她依然很忙碌。

經過這項研究，Vanderkam意識到了早晨的重要性，開始專注於研究其他成功人士的日程表；發現早晨在一天當中真的非常重要，尤其是對於生活很緊湊的人。曾經有個運動員告訴Vanderkam早晨5點30比起下午4點，更容易養成鍛鍊身體的習慣，許多研究報告也指出，有持續運動習慣的人大多數會選擇早上做為運動時段，而早晨運動後只需要淋個浴就好，不會占用太多時間。」

Vanderkam說：「人們往往照著習慣被牽制著，而忘記想想如何才能使自己的心不易感到疲累。」所以如果在早晨做些運動，對生活也有些許幫助。

早晨也是凝聚專注力的好時機，也許你屬於管理階層，需要排解下屬的疑問，但你還有其他重要的工作必須做而你只需要早一個小時起床，你就能把一天中最重要的工作都做完。之後你就能夠提前放鬆，當你的員工有任何工作上的問題及想法，在被打斷思緒前也不需要再覺得困擾，或者你可以利用這段時間去挖掘一些新事物，提早一小時起床陪伴孩子、記帳、寫寫日記，每週四天將會有不同的感受。

Vanderkam說：「時間是存在的！我也常遇到許多說自己並不是適合早起的人。但我必須說，任何大型的商業交易是不會在晚上11點完成的。」而大多數人在檢視自己在睡前所做的事時，有許多都是不必要的事情，例如：看電視早點上床睡覺是切斷一切干擾的好方法，早起能避免晚上做不必要的事。雖然早起不容易，但若能自己設立一個獎勵的方法，這也將變成習慣。

俗話說「早睡早起，身體好！」正值學生開學日，生活步入正常軌道，希望大家都有健康良好的精神狀態唷！

(中時電子報)