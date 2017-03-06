MLB》黑暗騎士復出 「失速」遭紅雀打爆

「黑暗騎士」哈維復出首戰，僅投1.2局就狂失4分。(美聯社資料照)

去年因胸廓出口症候群，迫使大都會的「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)7月提前關機，經手術治療後，他6日重返投手丘，投1.2局就失掉4分，還挨了一發全壘打，最後大都會11比14不敵紅雀，他也承擔敗戰，不過他不以為意，「最重要的，是我終於感覺能隨心所欲的投球了。」

哈維在去年7月4號先發對馬林魚，投3.2局挨11安失5分後，就邁入漫長的復健。此役他對戰國聯熱身賽墊底的勇士，1上連飆2K三上三下，但2上，包括小將馬丁尼茲(Jose Martinez)的左外野3分炮，單局挨了4支安打，還投出1次觸身球，2局沒投完就被換下場休息，接手的瑞德被敲安失1分，也記在他的帳上。

比起失分，哈維此役最快球速僅94英里(約151公里)，與健康時動輒上看100英里相去甚遠，頗讓人擔心，不過他認為能跨出第1步，已經是一個好的開始，「動了兩次手術後，你會為了待在球場做任何事。我知道在上場投球或打擊前，得做更多的努力。我必須讓身體保持健康，我堅信今年會跟去年不一樣。」

「我想他知道該做甚麼」總教練柯林斯也對子弟兵有信信，表示哈維已經兩度走出傷痛，知道得熬過哪些事，也懂得找到正確的方式解決，「我想他只要找回過去的投球機制，讓放球點更穩定、持續強化肩膀，球速就會回來了。」柯林斯最後還給了哈維良心建議，希望他「別想當英雄，做自己就好」。

(中時電子報)