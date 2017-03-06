捐血郵愛心台中郵局送郵摺咖啡卡
每年3月血荒嚴重，中華郵政固定在此時全台舉辦「捐熱血、郵愛心」活動，台中郵局7日上午在新光三越百貨旁捐血車宣導，民眾捐血除送咖啡卡外，又加碼送106年雞年生效郵摺，呼籲大眾踴躍捐血。
台中郵局局長何重謙表示，中華郵政與台灣血液基金會台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮等6大捐血中心，共同辦理此捐血活動，期盼在血荒最嚴重時，帶動全國郵局員工及社區民眾一起捐血。
何重謙說，今年選擇於7日上午10時半在新光三越百貨、惠安停車場捐血車、16日上午8時半在烏日成功嶺替代役訓練班擴大舉辦宣導活動；另在大台中地區規劃7處捐血站，預計募集8000袋熱血。
「台中人很熱血！」何重謙指出，往年舉辦此活動，台中民眾的反應非常踴躍，均是6大捐血中心中捐血量最高。鼓勵民眾捐血，今年除送7-11咖啡提貨卡外，另加碼贈送106年雞年生肖郵摺。
(中時)
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