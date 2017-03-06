慢跑能保護膝蓋？研究：運動可防膝關節炎

根據數據顯示，我想跑步對關節是有幫助的，雖然效果有限，但結果可能讓我們有意想不到的好處。圖片來源：健康365

大部分人認為跑步會造成膝蓋磨損，且隨著時間的累積，還會導致膝關節疼痛，甚至患膝關節炎或是其他傷害；但最近一項小型研究發現，跑步三十分鐘能有效降低跑者膝關節的發炎症狀，導致許多人開始質疑跑步是增加了受傷的風險，還是其實對預防關節炎有幫助。

在《歐洲應用生理學雜誌》上發表的報告中，美國楊百翰大學的研究人員紀錄15名年齡在18歲到35歲的健康跑者，在跑步機上跑了30分鐘後，研究者抽取了實驗者的血液及膝關節液的樣本，也評估了當他們久坐後的血液及膝關節液樣本。

研究人員在實驗前推測跑步後，人們膝關節液裡發炎的症狀會提高，但實驗後並沒有此現象，相反的他們發現在跑步30分鐘後，造成發炎的分子相對地減少了，科學家們最終只能從其中六人留下完整研究紀錄，但這六人中都有相同的結果。

雖說這項報告只是實驗性的研究，樣本數不足，但Seeley也表示他與研究團隊計畫在未來能有更多的人參與這項實驗計畫。Seeley表示「根據數據顯示，我想跑步對關節是有幫助的，雖然效果有限，但結果可能讓我們有意想不到的好處。」

有些未參加這項研究的專家表示，儘管研究結果令人很意外，但因為數據不足，關於跑步是否能保護膝蓋不受損，或減少關節炎還不是很清楚。美國加州大學舊金山分校的整形外科醫師Brian Feeley博士說：「，兩邊數據都有各自的立場我們也知道有些人保持著運動，沒有膝蓋問題，但有些人在相對年輕的時候就患有關節炎。」

Feeley認為對大部分的跑者來說，跑步30分鐘是非常短的時間，研究並沒有說明長跑對膝蓋是無害的，關於馬拉松運動員的其他研究也發現長跑對軟骨的變化也暗示著，長時間的比賽後可能造成膝蓋持續數個月的損傷。Feeley表示數據顯示，如果我們跑得距離相對得短，而我們膝蓋的就能保護軟骨，降低發炎和損傷。而長距離的跑步可能會導致膝關節消炎能力降低，導致關節退化。

Seeley和Feeley都認為適度的跑步比起完全不動更好，而其他因素，如：體重、遺傳的影響也有助於科學家了解，關節炎及其他膝蓋損傷的關聯。同時，這項研究也能幫助跑步的人能在訓練的過程中，利用交叉訓練及恢復時間來減少膝蓋損傷及關節腫脹等不適症狀。

(中時電子報)