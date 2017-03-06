搶攻海外商機 嘉市首度進軍東京食品展

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「2017年東京國際食品展」即將於7日至10日在日本東京登場，嘉義市政府為搶攻海外商機，將由市長涂醒哲率團前往行銷火雞肉飯等美食。

市府表示，東京國際食品展是全球3大專業食品展之一，嘉義市是雲嘉南農產品行銷中心，市長涂醒哲上任後，致力於打造食安首都，因此今年將首度進軍東京國際食品展。

市府指出，今年東京國際食品展，嘉義市有火雞肉飯、碗粿、茶葉、鳳梨酥、蔬果乾、果醬、豆乾及糕餅等8家業者參展，希望讓嘉義市的優良食品走出台灣，搶攻海外商機。

為了全力拚觀光，市府也將在東京國際食品展的展區內，以KANO意象結合城市觀光地圖，行銷城市觀光；8日並將舉辦推薦會，現場製做火雞肉飯，希望用特色美食征服遊客的味蕾。

市府表示，今年東京國際食品展預計有3211家廠商參展，使用3881個攤位，預計吸引7萬7000名專業食品採購經銷商及進口商入場參觀。

市府指出，東京國際食品展自1976年首屆辦理至今，已成為亞洲最具規模的專業食品展，與「德國科隆食品展」（ANUGA）與「法國巴黎食品展」（SIAL） 並列為全球3大專業食品展。1060306

(中央社)