苗警口袋戰術有效防制飆車　縣長宣示旅遊勝地禁飆

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苗栗警方以口袋戰術有效防制上百輛汽車競速飆車。（陳慶居翻攝）

苗栗警方有效防制飆車，縣長徐耀昌頒發獎金加油打氣。（陳慶居攝）

苗栗警方有效防制飆車，監理站和環保局加入稽查，違規改裝車將召回檢驗。（陳慶居攝）

苗栗地區周末深夜到周日凌晨，接連出現2波上百輛汽、機競速飆車，還使出調虎離山計，警察局交通隊及相關單位聯手以口袋戰術有效防制，其中66部違規改裝車輛，將由監理站召回檢驗。縣長徐耀昌6日頒獎為有功單位打氣，他更宣示「苗栗是旅遊勝地、是飆車禁地」。

縣警察局勤務指揮中心4日深夜接獲檢舉，苗栗縣錫隘隧道4、5兩日會有競速飆車，隨即通報交通隊及苗栗、竹南、大湖分局編排警力加強沿線巡邏取締。

5日凌晨1時許，苗栗分局先在錫隘隧道西側發現6輛疑似改裝機車，立即攔檢，當場告發17歲賴姓少年無照駕駛，另針對6輛疑改裝排氣管或變更車燈顏色的機車，函請監理站盡快召回檢驗。

55分鐘後，竹南分局又通報有大批車輛駛入台72線後龍端後，勤務指揮中心即通報交通隊及苗栗、竹南、大湖分局啟動快打部隊，實施口袋戰術聯合打擊，在客屬大橋路口部署警車和警力，並調派警車自車隊後方阻絕，避免車輛逆向竄離，造成後果難料的交通事故。

局長金浩明指出，苗栗分局成功攔查120輛汽車，逐一查抄人車資料，其中60部疑似改裝的汽車同樣通報監理單位召回檢驗；大湖分局則在台72線汶水端部署警車、警力，計攔查31部車，告發未依號誌指示行駛及任意跨越2車道行駛2件。

(中時)