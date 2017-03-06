強尼戴普前妻搭上千億富豪 被爆彼此僅有性愛關係

強尼戴普前妻安柏赫德爆和馬斯克僅是砲友關係。(圖／達志影像)

年初才和強尼戴普離婚的好萊塢女星安柏赫德，隨後就傳出戀上特斯拉（TESLA）執行長馬斯克，不過現卻被美國《Us》周刊爆料，其實兩人不是男女朋友，僅是砲友的關係。

安柏赫德這半年多來，屢次被拍到和馬斯克密會，據悉，他已追求安柏赫德多年，去年女方爆婚變，他趁虛而入擄獲芳心，消息人士更透露，安柏赫德告訴好友她非常迷戀馬斯克，離婚讓她很開心，可以公開戀情。

不過現《Us》周刊爆料，她們其實不是男女朋友，純粹只是砲友的關係，據相關人士表示，「他們如果都在同一個城市，彼此時間允許就碰面、一起廝混」。馬斯克身家高達130億美元（約4052億元台幣），曾獲《富比士》雜誌選為全球12位鑽石王老五之一。

(中時電子報)