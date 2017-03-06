偽藥再傳3款？食藥署：醫病有疑慮自行評估換藥

日前爆出健保給付最多的藥物「冠脂妥」有偽藥，今天藥界進一步傳出「力清之」（Livalo、降血脂）、「維妥力」（Vytorin、降血脂）、「佳糖維」（Januvia、降血糖）三款藥物也有偽藥流通，對此，食品藥物管理署說，目前沒有接獲檢調通知，也沒有地方藥局通報，不過民眾若有疑惑，可向主治醫師確認，醫師評估患者病情後，再覺得有疑慮，可考慮換藥。

媒體報導，「力清之」（Livalo、降血脂）、「維妥力」（Vytorin、降血脂）、「佳糖維」（Januvia、降血糖）傳出有偽藥流通，消息一出，也讓許多服藥民眾恐慌。

食藥署長吳秀梅說，該署沒有接獲檢調通知，也不曉得媒體怎麼知道消息，之前「冠脂妥」偽藥事件，是地方藥局通知，食藥署立刻動起來查，六、日都沒有休息，呼籲各界如果有看到偽藥，「趕快讓我們知道」。

食藥署副組長遲蘭慧說明，目前檢方持續調查冠脂妥事件，有關調查情況，還是要以檢調說明的為主，很多細節不能公布，該署也是看到媒體報導才知道，還是呼籲民眾不要恐慌。

至於服用這三款藥物者，若有疑慮，遲蘭慧說，應回去找醫師、與醫師討論，諮詢專業意見，醫師評估患者情況後，若認為有需要、有疑慮，可有其他藥物取代治療。

(中時)