貨車載沙發行經成蘆橋突起火 駕駛及時逃出

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小貨車行經成蘆橋往五股方向時，後車斗沙發突然起火燃燒。（陳心瑜翻攝）

小貨車後車斗沙發突然起火燃燒，幸無人受困傷亡。（陳心瑜翻攝）

(14:45更新內文)新北市42歲黃姓貨車駕駛今天中午11時52分許，行經成蘆橋往五股方向時，後車斗沙發突然起火燃燒，他趕緊將小貨車停放路旁並報案。消防人員隨即佈線搶救，迅速撲滅火勢，幸無人受困傷亡，起火原因仍待調查。

(中時)