WBC》胡金龍二度經典賽 盼世界看見台灣

胡金龍今接受經典賽官方安排訪問。(林勝發 攝)

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經典賽中華隊胡金龍進行官方媒體訪問，胡金龍說，這次是第2次來打經典賽，兩次比起來心境有所不同，這次希望可以讓全世界知道台灣棒球中，有很多選手有能力征戰大聯盟。

胡金龍在本屆經典賽扮演中華隊開路先鋒，2006年時曾首次參加經典賽，他說當時自己還年輕，只是努力的能爭取上大聯盟的機會，現在已經回到台灣，想為台灣做些事情，所以希望讓全世界看到台灣棒球。

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明天將遭遇首戰對手以色列，胡金龍指出，兩隊彼此應該都不熟悉，所以可能無法大量得分，防守可能成為最主要的關鍵。

胡金龍也提到，以色列陣中的艾克戴維斯，曾是他在大都會時期的隊友，也是他當時最好的好友之一，不過明天到場上，就是要全力拚出勝負。

(中時電子報)