美譴責北韓射彈 誓言盡其所能剷除威脅
美國今天譴責北韓試射4枚彈道飛彈，並誓言準備在「遏止這個日漸增加的威脅時，使用所能使用的一切能力」。南韓專家研判，北韓試射的應非新飛彈。
法新社報導，美國國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在聲明中說：「美國強烈譴責北韓這次發射彈道飛彈，此舉違反聯合國安理會決議。安理會決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術所進行的這類發射行為。」
唐納並說：「我們保持作好準備，持續採取提高準備的步驟，以保衛自身及我們的盟邦免受攻擊，並且會準備好在遏止這個日漸增加的威脅時，使用所能使用的一切能力。」
北韓今天在最新向美國總統川普挑戰的舉動中，發射4枚彈道飛彈，其中3枚落點逼近美國盟邦日本，極具挑釁意味。
唐納說：「我們呼籲所有相關各國，使用一切適合的管道和影響手段，向朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）及提供其核子能力者表明，進一步的挑釁是不可接受的，並採取行動向北韓表明搞非法舉動的後果。」
唐納還表示，包括大韓民國與日本面對這些威脅時，美國會堅定不移捍衛盟邦。
南韓京南大學（Kyungnam University）遠東研究所分析家金東燁（Kim Dong-Yup，音譯）則表示，北韓今天發射的飛彈，不太可能是試射新研發的飛彈。
金東燁說：「如果他們是試射新飛彈，不會一次發射4枚；這很可能只是在冬季訓練時，發射現有的飛彈來反制美韓聯合軍演，並做為改進之用。」（譯者：中央社陳亦偉）1060306
(中央社)
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