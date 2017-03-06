陸取消長途漫遊費 恐衝擊電信業者利潤

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大陸國新辦今天舉行記者會，中國移動、中國聯通、中國電信3家大陸電信營運商10月1日起全面取消手機在大陸的長途及漫遊費。外媒報導，這可能會衝擊到營運商的收入和利潤。

中國大陸國務院總理李克強昨天發表2017年政府工作報告時表示，今年中國大陸網路提速降費要「邁出更大步伐」，今年內「全部取消手機國內長途及漫遊費」，降低國際長途電話費。

中國大陸國務院新聞辦公室今天舉行例行記者會，李克強提出的取消手機長途和漫遊費等目標將落實。根據中國之聲報導，中國大陸3大電信商在會上表示，10月1日起將全面取消手機在大陸的長途和漫遊費。

華爾街日報指出，中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司總經理陸益民表示，取消漫遊費對公司2017年收入影響約為人民幣15億元（新台幣約68億元）。

中國移動有限公司總裁李躍說，此舉將削弱公司利潤，但未進一步說明。

中國電信股份有限公司總經理楊小偉未就財務影響發表評論。他表示，與其他兩家電信營運商一樣，中國電信今年將下調國際通話資費標準。1060306

(中央社)