長安西路都更爭議 林洲民：10天內協商

台北市長安西路177巷內一處都更案，張姓不同意戶房子在3日被建商拆除，都發局長林洲民表示，安排該案以臨時動議部分，在6日上午的都更審議會討論，10天內將召開專案會議協商。中央社記者梁珮綺攝 106年3月6日

台北市長安西路177巷內一處都更案，張姓不同意戶房子在3日被建商拆除，都發局長林洲民表示，安排該案以臨時動議部分，在今早的都更審議會討論，10天內將召開專案會議協商。

都發局今天上午召開都市更新審議委員會，4案討論完後，將長安西路都更案以臨時動議方式列入討論，全案歷時2.5小時，包括都更處進行背景簡介、張姓不同意戶、建商交叉發言，及委員建議。

張姓不同意戶表示，他從頭到尾沒有同意過要參加都更，已對建商提出故意損毀、侵入住宅、殺人未遂等刑事告訴。

張姓不同意戶指出，他住在雙併公寓4樓，去年6月起建商不斷拆周邊房子，他所住的公寓樓下只剩下樑柱，這段期間多次向市府陳情，市府回覆建商拆屋合法，建商持續拆屋，讓他與家人深感恐懼。

欣偉傑公司董事長鄭可熙強調，誤拆張姓不同意戶的房屋，會合理合法合情賠償，且會懲處下令的公司員工，並向張表達最高歉意，鄭可熙表示，後續願拿出誠意與張姓不同意戶好好協商。

鄭可熙說，今天他也帶來146萬元即期支票，比照其他安置戶給予安置費，「1個月補貼3萬元房租、補貼4年，為144萬元，加2萬元搬遷費，共146萬元。」

鄭可熙指出，與張姓不同意戶協調80、90次，主要就是價錢談不攏，「權利變換價值從都更前的1500萬到都更後的2300萬，我們願意出更高的價錢3000萬跟他買。」但張姓不同意戶開天價，無論是1.2億或8800萬，都比行情超出太多。

鄭可熙說，即使一屋換一屋，張要求的65坪，行情也比建商願意給的45坪高出太多，「以最好、最新的電梯大樓，一坪約80、90萬，若以100萬計價，張的房子27坪算下來是2700萬。」

呂姓同意戶今天也到場，表示自己與80幾歲的媽媽在4年前同意參加都更後，到外租屋，沒想到拖了這麼久，「希望趕快回去，父母的身體也快不行了。」

呂指出，在建設公司辦公室、公聽會見過張幾次，張都沒有提出意見。呂說，張是房仲，清楚房屋價值多少，跟他們一般上班族不同，除了張之外，其他人都同意都更，「這是1個人綁架24個人，4年了，哪有那個幾年幾年可以等。」希望市府能讓都更順利進行。

都更審議會最終決議，市府於10天內邀集建商、張姓不同意戶、都市更新審議委員召開專案會議協商。1060306

(中央社)