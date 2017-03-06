永采烘焙坊二次協調 資方放鴿子
台中永采烘焙坊向離職員工、實習生高額求償引發爭議，雙方原定今天上午召開二次協調會，未料，協調會僅勞方4名員工、實習生出席，資方卻「放鴿子」並未出席協調會。
台中市勞工局表示，上週五下班後，接獲資方送來的「撤回調解書」的書面報告，但因雙方已經進入協調程序，加上勞方有意協調，沒有「正當理由」是不可以請假不出席協調會。
台中市永采烘焙因向離職員工、實習生高額求償引發爭議，日前烘焙坊無預警貼出停止營業公告，後來也接受購買禮券的消費者退費，雙方在2月22日召開第一次的協調會，今天的二次協調會資方卻未出席。1060306
(中央社)
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