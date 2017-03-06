前新北副市長許志堅涉收賄 遭判10年徒刑

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前新北市副市長許志堅，被控利用兼任新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主任委員，主導多起都更案機會，向建商收受名表、金條及現金，共計307萬多元，幫助建商快速通過委員會審議取得都更案。台北地方法院經1年多的審理，今(6)日審結，依不違背職務收賄罪判許志堅有期徒刑10年，褫奪公權5年，追繳沒收不法所得;另違反商會法判刑5月，得易科罰金。

65歲的許志堅，成大都市計畫系畢業，擁有興大都計所及德國卡斯魯爾大學區域計畫暨科學研究所的雙碩士學歷，曾任台北市都發局總工程司，一路被拔擢到副局長和局長職務，後轉任行政院顧問，2009年調任財政部常務次長。朱立倫當選新北市長後，被延攬進入市府。

本案起因寶興開發2008年間提送新北市制前的台北縣政府審議位於新店北宜路一段的「新店市廣明段809號土地等35筆土地」事業計畫案，因遲遲未能補正相關文件無法排入委員會審議；寶興監察人郭兆祥2011年5月間透過女建商周麗惠請託許志堅，該案同年便完成公開展覽公告程序，並陸續在2012、2013、2014年進行都市更新事業計畫審議，寶興遂透過周麗惠等人居間行賄許志堅。

另樂揚公司因承辦台北文林苑都更案一度受挫，轉向參與新北市政府公辦都更案。2014年1月間，為加速提送審議位於板橋民族路、中山路一段的18層住商混合大樓「新北市板橋區介壽段146號土地等6筆土地」更新計畫案，2014年5月樂揚總經理鄒雪娥透過業者蔡哲義居間，以許志堅女兒婚宴為由，贈送許名表、金條，換取樂揚提送案件審議。

遠雄集團爆發弊案後，許因時任板橋浮洲合宜住宅評審委員也遭波及，被立委質疑其涉有不法，廉政署據報，查出他藉審議都更案，涉嫌收賄，令各界震驚。

(中時)