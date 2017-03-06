案情逆轉 南港女模命案梁思惠下午獲釋

恐怖情侶檔程宇和梁思惠設局性侵劫殺女模，可惡行徑讓所有人都怒了(圖/翻攝自臉書)

(14:48 更新內文)發生在1日的南港女模命案，原本凶嫌程宇和梁女都被收押禁見，但檢方指揮南港分局、台中六分局加強蒐證，發現程宇應訊疑似謊話連篇，對梁女的供述及指證有瑕疵，加上案發當時戶外監視器拍到的影像，並非梁女，檢方為保障人權，今天提訊梁女後認為有撤銷羈押的必要，下午2時20分已依法釋放。

(中時)