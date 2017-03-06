日月光汙染後勁溪 指藍營「站在財團這邊」蕭永達判拘役

4年前日月光排廢水汙染後勁溪喧騰一時，高雄市議員蕭永達當時在媒體前指藍營立委蔡錦隆、江惠貞及行政院南服中心執行長江玲君3人「站在財團這邊」、「拿了日月光多少政治獻金？」，因妨害名譽被法官判拘役58天，得易科罰金及上訴。

蕭永達6日回應，法院對他判決有罪，形同限制人民監督民意代表的言論自由，也會讓立法委員更敢於公開替財團關說，讓台灣的民主政治是非不分，特權橫行；針對被判拘役58天、民事賠償10萬元，他將上訴到底。

(中時)