中共新型步兵戰車現身

中共新型步兵戰鬥車的照片，已經由大陸網路論壇流出。（網路照片）

根據《詹氏防衛周刊》報導，中共北方工業公司推出的新型裝甲步兵戰鬥車在一張網路照片中意外現身。從照片中可以發現，新型裝甲車的發動機被設置於車體前方，而且可能還裝備一座自動砲塔。

美國軍事專家費雪（Richard Fisher）表示，這款新型戰車很可能是被設計來取代ZBD-04或者ZDB-04A的原型車。此款步兵戰鬥車的照片，於2月8日被公佈於大陸的超級大本營軍事論壇網站上。費雪指出，此款新型步兵戰鬥車與ZDB-04的最大差異，在於前者砲塔被配置於車身後上方，而後者配置的30mm砲塔則在正中央，而且需要人員操作。

他認為此一設計，可能是在於新型步兵戰鬥車的砲塔有自動操作功能。去年的珠海航展上，北方工業公司展出了可以在一分鐘內，射出100到200發彈藥的40mm埋頭彈武器系統。此款新型武器，極有可能出現於北方工業公司的新型裝甲車上。

(中時電子報)